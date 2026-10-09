"Пишите, что хотите": стало известно, что раздражило Магучих в Украине

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих призналась, что ее раздражает больше всего. Легкоатлетка также вспомнила громкий кликбейт о якобы отказе возвращаться в Украину.

Мировая рекордсменка по прыжкам в высоту заверила, что почти не обращает внимания на чужие слова и публикации в СМИ. В то же время спортсменка рассказала, что иногда может раздражаться из-за мелочей, пишет Oboz.ua.

Магучих отреагировала на кликбейт

Прыгунья призналась, что в последнее время реже читает новости о других людях и спортсменах, ведь понимает, что некоторые заголовки создаются специально ради привлечения внимания аудитории.

В качестве примера Магучих упомянула материал, в котором утверждалось, что она якобы отказалась возвращаться в Украину. На самом деле, по словам легкоатлетки, она просто уехала на отдых.

Я посмеялась, когда написали: "Ярослава Магучих отказалась возвращаться в Украину". А я уехала на отдых…,

– вспомнила спортсменка.

Магучих понимает, что громкие формулировки используют, чтобы заинтриговать читателей и побудить их переходить по ссылкам. Поэтому не считает нужным остро реагировать на подобные истории.

С одной стороны, я понимаю, что это делается для того, чтобы заинтриговать, чтобы люди переходили по ссылкам и читали. А с другой стороны: "Ну, ладно, окей". Пишите, что хотите, я все равно знаю, что происходит,

– подытожила Ярослава.

Магучих призналась, что может вывести ее из себя

Ярослава Магучих рассказала, что больше всего ее раздражают не комментарии посторонних людей, а ситуации, которые она сама создает в повседневной жизни. В частности, легкоатлетка призналась, что иногда ей не хватает сил и энергии на уборку квартиры.

По словам спортсменки, из-за этого возле ее кровати порой скапливается куча вещей. Сначала такой беспорядок не мешает, однако со временем начинает раздражать саму хозяйку.

Ярославу Магучих может вывести из себя сама Ярослава – иногда, когда устраивает беспорядок в квартире. Бывают такие периоды, когда чуть-чуть не хватает энергии, сил и ресурсов на уборку,

– пояснила прыгунья.

Когда вещей становится слишком много, Магучих приходится возвращаться к уборке и наводить порядок. Спортсменка с улыбкой отметила, что тогда сама себя упрекает за то, что не разложила все по местам сразу.

Ранее украинская чемпионка рассказала, что уже думает о зимнем сезоне. Вскоре Ярослава Магучих начнет подготовку к предстоящим соревнованиям. На днях в Киеве открыли именную звезду в честь легкоатлетки.