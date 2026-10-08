По словам чемпионки, она уже заканчивает свой период отдыха после летнего сезона. Об этом Ярослава Магучих рассказала во время пребывания в Киеве, сообщает 24 Канал.

Что сказала Магучих о своем отпуске

По словам Ярославы, она уже думает о зимнем сезоне. Скоро наступит время для подготовки.

Отпуск подходит к концу. С 15 октября у меня начинается подготовка к зимним соревнованиям, потому что в этом году у нас состоится зимний чемпионат Европы в помещении, а затем чемпионат мира в помещении. Поэтому в спорте все стабильно,

– заявила Магучих.

Отметим, что в среду, 7 октября, в столице состоялось открытие именной звезды для Ярославы Магучих. Она рассказала, что эта награда для нее – мотивация для новых побед.

Что происходит в карьере Магучих

Напомним, что в конце сентября Ярослава отпраздновала 25-й день рождения.

В течение соревновательного сезона она стала чемпионкой мира в помещении, затем чемпионкой Европы, а также первой в истории абсолютной чемпионкой на соревнованиях в Будапеште.

Добавим также, что украинская спортсменка, к сожалению, не вошла в число десяти номинанток на звание спортсменки года по версии World Athletics.