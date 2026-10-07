World Athletics выберет лучшую легкоатлетку 2026 года. В списке кандидаток не оказалось места для Ярославы Магучих, сообщил сайт организации.

Кто вместо Магучих попал в список номинанток

В десятку лучших спортсменок мира вошли лишь две представительницы Европы. Обе они не выступают в секторе для прыжков в высоту, а именно: испанская чемпионка по спортивной ходьбе Мария Перес и швейцарская бегунья Одри Верро.

В 2026 году среди женщин эту награду могут выиграть: Мария Перес (спортивная ходьба), Тигст Асефа (марафон), Чейз Джексон (толкание ядра), Мелисса Джефферсон-Вуден (спринтерский бег), Агнес Нгетич (бег на длинные дистанции), Марилейди Паулино (бег на 400 метров), Кемрин Роджерс (метание молота), Масаи Рассел (бег с барьерами), Одри Верро (бег на 800 метров), Янь Цзии (метание копья).

Отметим, что в конце года Магучих может получить награду от European Athletics. Она претендует на то, чтобы во второй раз в карьере стать лучшей легкоатлеткой года.

Что дальше у Магучих

Напомним, что в конце сентября Ярослава отпраздновала 25-летие.

В течение соревновательного сезона она стала чемпионкой мира в помещении, затем чемпионкой Европы, а также первой в истории абсолютной чемпионкой на соревнованиях в Будапеште.