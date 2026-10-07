World Athletics обиратиме найкращу легкоатлетку 2026-го. У списку кандидаток не знайшлося місця Ярославі Магучіх, повідомив сайт організації.

Хто замість Магучіх потрапив у список номінанток

До десятки найкращих спортсменок світу потрапили лише дві представниці Європи. Обидві вони не виступають у секторі для стрибків у висоту, а саме: іспанська чемпіонка зі спортивної ходьби Марія Перес та швейцарська бігунка Одрі Верро.

У 2026-му серед жінок цю нагороду можуть виграти: Марія Перес (спортивна ходьба), Тігст Асефа (марафон), Чейз Джексон (штовхання ядра), Мелісса Джефферсон-Вуден (спринтерський біг), Агнес Нгетіч (біг на довгі дистанції), Марілейді Пауліно (біг на 400 метрів), Кемрін Роджерс (метання молота), Масаї Рассел (біг з бар'єрами), Одрі Верро (біг на 800 метрів), Янь Цзиї (метання списа).

Зазначимо, що наприкінці року Магучіх може отримати нагороду від European Athletics. Вона претендує на те, щоб вдруге в кар'єрі стати найкращою легкоатлеткою року.

Що далі для Магучіх

Нагадаємо, що наприкінці вересня Ярослава відсвяткувала 25-й день народження.

Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.