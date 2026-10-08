За словами чемпіонки, вона уже закінчує власний період відпочинку після літнього сезону. Про це Ярослава Магучіх розповіла під час перебування у Києві, повідомляє 24 Канал.
Що сказала Магучіх про свою відпустку
За словами Ярослави, вона уже думає про зимовий сезон. Невдовзі настане час для підготовки.
Відпустка добігає кінця. З 15 жовтня у мене починається підготовка до зимових змагань, тому що цього року у нас відбудеться зимовий чемпіонат Європи в приміщенні, а потім чемпіонат світу в приміщенні. Тому у спорті все стабільно,
– заявила Магучіх.
Зазначимо, що у середу, 7 жовтня, у столиці відбулось відкриття іменної зірки для Ярослави Магучіх. Вона розповіла, що ця відзнака є для неї мотивацією для нових перемог.
Що відбувається у кар’єрі Магучіх
Нагадаємо, що наприкінці вересня Ярослава відсвяткувала 25-й день народження.
Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.
Додамо також, що українська спортсменка, на жаль, не потрапила до числа десяти номінанток на звання спортсменки року від World Athletics.