За словами чемпіонки, вона уже закінчує власний період відпочинку після літнього сезону. Про це Ярослава Магучіх розповіла під час перебування у Києві, повідомляє 24 Канал.

Що сказала Магучіх про свою відпустку

За словами Ярослави, вона уже думає про зимовий сезон. Невдовзі настане час для підготовки.

Відпустка добігає кінця. З 15 жовтня у мене починається підготовка до зимових змагань, тому що цього року у нас відбудеться зимовий чемпіонат Європи в приміщенні, а потім чемпіонат світу в приміщенні. Тому у спорті все стабільно,

– заявила Магучіх.

Зазначимо, що у середу, 7 жовтня, у столиці відбулось відкриття іменної зірки для Ярослави Магучіх. Вона розповіла, що ця відзнака є для неї мотивацією для нових перемог.

Що відбувається у кар’єрі Магучіх

Нагадаємо, що наприкінці вересня Ярослава відсвяткувала 25-й день народження.

Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.

Додамо також, що українська спортсменка, на жаль, не потрапила до числа десяти номінанток на звання спортсменки року від World Athletics.