Впервые за пять лет: Магучих удивила решением по чемпионату Украины

"Украинская королева высоты" Ярослава Магучих определилась с программой первых стартов сезона в 2026 году. Титулованная спортсменка приняла довольно неожиданное решение.

После нескольких лет перерыва Ярослава Магучих выступит на чемпионате Украины. Первый старт украинской рекордистки запланирован на турнире во Львове, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Спорт.

Когда и где впервые в 2026 году выступит Магучих?

Олимпийская чемпионка сделала настоящий подарок для украинских болельщиков. Новый легкоатлетический сезон Магучих начнет во Львове. Кроме того, впервые за последние пять лет она выступит на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении.

Открываю сезон 17 января во Львове на Мемориале Демьянюка. И я еще буду выступать на чемпионате Украины в конце февраля. Уже началась подготовка. Готовимся, чтобы показать наивысший результат. Летний сезон, как говорится, "по базе": этапы Бриллиантовой лиги; будет чемпионат Европы в Бирмингеме, к которому мы тоже готовимся. Главный старт сезона – это чемпионат мира. Хочется с новыми силами и настроением идти в новый год,

– рассказала Магучих.

Международные старты Магучих тоже расписаны.

Ранее сообщалось о языковом скандале в который попала Ярослава Магучих. Один из болельщиков обвинил спортсменку в использовании русского языка в быту. Пресс-атташе Федерации легкой атлетики Украины Ольга Николаенко опровергла все упреки в адрес чемпионки.

Когда Магучих в последний раз выступала в Украине?