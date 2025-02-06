Феерический старт сезона: Магучих завоевала "золото" на турнире в Италии

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих открыла новый соревновательный сезон. Украинская прыгунья приняла участие в турнире в Италии.

В четверг, 6 февраля, Ярослава Магучих провела первый старт сезона 2025 года. На турнире Udin Jump Development в Италии собралась сильная компания титулованных спортсменок, пишет 24 Канал.

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Первая медаль Магучих в легкоатлетическом сезоне-2025

Соперницами украинки были серебряный призер Евро-2021 Мария Вукович и чемпионка мира-2022 U20 Кармен Бруус. Несмотря на такую серьезную конкуренцию, победу в соревнованиях одержала Ярослава Магучих.

Наша чемпионка начала турнир с высоты 1,91 метра, пропустив четыре первые отметки. Чемпионка турнира определилась на высоте 1,94 метра.

Ярослава с первой попытки преодолела планку, а вот ее соперница Лилианна Батори из Венгрии не смогла покорить высоту.

Этого оказалось достаточно для представительницы Украины, чтобы завоевать первую золотую медаль в сезоне.

Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,94 метра

(Украина) – 1,94 метра 2. Лилиана Батори (Венгрия) – 1,91 метра

3. Идеа Пьерони (Италия) – 1,88 метра

Отметим, что Ярослава Магучих впервые с 2021 года выступила на турнире в Италии. Тогда она тоже завоевала "золото" взяв высоту 2 метра.