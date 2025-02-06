У четвер, 6 лютого, Ярослава Магучіх провела перший старт сезону 2025 року. На турнірі Udin Jump Development в Італії зібралася сильна компанія титулованих спортсменок, пише 24 Канал.

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Перша медаль Магучіх у легкоатлетичному сезоні-2025

Суперницями українки були срібна призерка Євро-2021 Марія Вукович та чемпіонка світу-2022 U20 Кармен Бруус. Попри таку серйозну конкуренцію, перемогу у змаганнях здобула Ярослава Магучіх.

Наша чемпіонка розпочала турнір з висоти 1,91 метра, пропустивши чотири перші позначки. Чемпіонка турніру визначилася на висоті 1,94 метра.

Ярослава з першої спроби подолала планку, а от її суперниця Ліліанна Баторі з Угорщини не змогла підкорити висоту.

Цього виявилося достатньо для представниці України, щоб здобути першу золоту медаль у сезоні.

Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,94 метра

(Україна) – 1,94 метра 2. Ліліана Баторі (Угорщина) – 1,91 метра

3. Ідеа П'єроні (Італія) – 1,88 метра

Зазначимо, що Ярослава Магучіх вперше з 2021 року виступила на турнірі в Італії. Тоді вона теж здобула "золото" взявши висоту 2 метри.