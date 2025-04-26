Магучих вырвала победу на первом этапе Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу на первом этапе Бриллиантовой лиги. Другая украинка Юлия Левченко попала в топ-4.

В субботу, 26 апреля, состоялись соревнования первого этапа Бриллиантовой лиги в Сямэне. В нем приняли участие украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко, пишет 24 канал.

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Магучих – победительница Бриллиантовой лиги

Юлия Левченко только на планке 1,84 метра использовала дополнительную попытку. Ярослава Магучих, как и Никола Олислагерс, начинали соревнования с высоты 1,91 метра.

Левченко взяла также высоту и 1,91 метра.,Причем таким образом украинская прыгунья этим результатом обновила личный рекорд сезона – в феврале, на чемпионате Украины, брала высоту 1 _COPY3 90 метра.

На высоте 1,94 метра в секторе остались только Магучих, Олислагерс и Паттерсон. Левченко не смогла преодолеть эту планку ни с одной из трех попыток, однако удержала четвертое место из-за меньшего количества использованных прыжков.

Уже на высоте 1,97 метра Магучих одержала победу над австралийскими прыгуньями, поскольку с первой же попытки преодолела планку. Ни Паттерсон, ни Олислагерс ее не взяли.

Ярослава также пыталась обновить рекорд соревнований в Сямэне и взять планку 2,03 метра, однако не преодолела ее с трех попыток.

Справка. Ярослава Магучих в 2024 году выиграла Бриллиантовую лигу, а также стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту.

Отметим, что это 20-я победа Ярославы Магучих на этапах Бриллиантовой лиги.