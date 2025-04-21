В столице Азербайджана Баку завершился второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Украинские гимнастки привезут домой шесть медалей, пишет 24 Канал.

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Феерическое выступление украинских гимнасток

Сборная Украины на турнире была представлена двумя гимнастками в индивидуальном первенстве: Таисия Онофрийчук и Полина Карика. В командных соревнованиях "сине-желтые" выступали пятью спортсменками: Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина, Александра Ющак.

Больше всего наград в копилку Украины завоевала Таисия Онофрийчук. 16-летняя гимнастка выиграла пять медалей: одно "золото", три "серебра" и одну "бронзу".

В финале упражнений с обручем Таисия набрала 29,250 баллов, опередив экс-россиянку Веру Туголукову, которая сейчас представляет Кипр, а также белоруску Анастасию Салос. На церемонии награждения Онофрийчук отказалась от совместного фото с "нейтральными" гимнастками.

Украинка стала серебряным призером этапа Кубка мира по многоборью, в упражнениях с мячом и обручем. Бронзовую медаль Онофрийчук завоевала в упражнениях с булавами.

В командных соревнованиях наша пятерка завоевала "бронзу" в многоборье.

Все медали украинок на этапе Кубка мира в Баку

"Золото": Таисия Онофрийчук (упражнения с обручем)

"Серебро": Таисия Онофрийчук (многоборье, упражнения с обручем, лентой)

"Бронза": Таисия Онофрийчук (упражнения с булавами), сборная Украины (многоборье)

Украинские медалистки Кубка мира в Баку / фото Федерации художественной гимнастики Украины

Следующий третий этап Кубка мира по художественной гимнастике состоится в Ташкенте. Соревнования будут проходить с 25 по 27 апреля.