У столиці Азербайджану Баку завершився другий етап Кубка світу з художньої гімнастики. Українські гімнастки привезуть додому шість медалей, пише 24 Канал.
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Феєричний виступ українських гімнасток
Збірна України на турнірі була представлена двома гімнастками в індивідуальній першості: Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка. У командних змаганнях "синьо-жовті" виступали п'ятьма спортсменками: Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.
Найбільше нагород в скарбничку України здобула Таїсія Онофрійчук. 16-річна гімнастка виграла п'ять медалей: одне "золото", три "срібла" та одну "бронзу".
У фіналі вправ з обручем Таїсія набрала 29,250 бали, випередивши ексросіянку Віру Туголукову, яка наразі представляє Кіпр, а також білоруску Анастасію Салос. На церемонії нагородження Онофрійчук відмовилася від спільного фото з "нейтральними" гімнастками.
Українка стала срібною призеркою етапу Кубка світу з багатоборства, вправах з м'ячем та обручем. Бронзову медаль Онофрійчук здобула у вправах з булавами.
У командних змаганнях наша п'ятірка завоювала "бронзу" у багатоборстві.
Усі медалі українок на етапі Кубка світу в Баку
- "Золото": Таїсія Онофрійчук (вправи з обручем)
- "Срібло": Таїсія Онофрійчук (багатоборство, вправи з обручем, стрічкою)
- "Бронза": Таїсія Онофрійчук (вправи з булавами), збірна України (багатоборство)
Українські медалістки Кубка світу в Баку / фото Федерації художньої гімнастики України
Наступний третій етап Кубка світу з художньої гімнастики відбудеться у Ташкенті. Змагання проходитимуть з 25 по 27 квітня.