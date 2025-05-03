Второе подряд "золото" Магучих: украинка победила на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае

В китайском Шанхае продолжаются соревнования второго этапа Бриллиантовой лиги. В секторе прыжков в высоту среди женщин за награды соревновались две украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Триумфаторкой второго этапа Бриллиантовой лиги в Шанхае стала Ярослава Магучих. Украинка покорила планку высотой 2 метра, пишет 24 Канал.

Читайте также Магучих станет участницей абсолютного чемпионата мира: что это за турнир и когда состоится

Как выступили украинки на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае

Лидер сборной Украины начала выступление с высоты 1,92 метра. Из семи легкоатлеток ее взяли Магучих, Левченко и две австралийки – Паттерсон и Олислагерс.

К сожалению, следующую планку на высоте 1,95 метра не взяла Левченко. Она завершила этап на четвертом месте с лучшим личным результатом сезона.

Высота в 1,98 метра была недосягаемой для Паттерсон, которой досталась "бронза". "Золото" и "серебро" разыграли Магучих и Олислагерс. Соперницы покорили 1,98, а затем подняли высоту до 2 метров. Ярослава с первой попытки взяла планку. А вот австралийка не использовала ни одну из трех попыток.

В статусе чемпионки Ярослава попыталась взять 2,03 метра, но все три попытки оказались неудачными.

Бриллиантовая лига. Шанхай. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2 метра

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,98 метра

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,95 метра

4. Юлия Левченко (Украина) – 1,92 метра

Напомним, что на первом этапе победу тоже праздновала Ярослава Магучих. Тогда она показала результат 1,97 метра, а Юлия Левченко – 1,91.