Мировая легкая атлетика (WorldAthletics) объявила имена 26 спортсменов, которые квалифицировались на первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике. Обладательницей одной из путевок стала украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт WorldAthletics.

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Магучих среди участников исторического турнира

Автоматические путевки на абсолютный ЧМ-2026 по легкой атлетике получили олимпийские чемпионы Игр-2024 в Париже, в том числе Магучих. Уникальный турнир стартует через 500 дней.

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике (World Athletics Ultimate Championship) планируют проводить раз в два года. Первый в истории турнир состоится 11 – 13 сентября 2026 года в столице Венгрии Будапеште.

В отличие от классического чемпионата мира в турнире примет участие ограниченное количество спортсменов. В борьбе за звание чемпиона чемпионов сойдутся лучшие спортсмены мира в 28 дисциплинах.

Справка. Список участников турнира будет включать: 25 чемпионов мира-2026, 25 победителей финала Бриллиантовой лиги-2026 и лучшие спортсмены по итогам следующего сезона.

Организаторы турнира приготовили рекордный призовой фонд – 10 миллионов долларов. Победители соревнований получат по 150 тысяч долларов.