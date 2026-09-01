Магучих помогла сопернице одержать победу в Германии и получила благодарность

Этап "серебряной серии" Континентального тура по легкой атлетике завершился для Ярославы Магучих очередным поражением от австралийки – на этот раз не от Николы Олислагерс, а от Элеанор Паттерсон. Соперница после завоевания золота признала, что обязана им именно украинке.

Паттерсон преодолела планку на высоте 2,02, в то время как Ярослава вновь остановилась на не слишком убедительных для себя 2 метрах. Однако она получила от соперницы комплименты в свой адрес, пишет 24 Канал.

Как Магучих помогла Паттерсон выиграть

Для Ярославы это был уже второй турнир после чемпионата Европы, где она не смогла показать лучший результат. А золото снова досталось представительнице Австралии – но на этот раз не заклятой сопернице мировой рекордсменки Николы Олислагерс, а бронзовой призерке Олимпиады в Париже Элеанор Паттерсон.

После соревнований прыгунья из страны-континента неожиданно призналась, что именно благодаря Ярославе смогла одержать победу на этапе в Гальборне.

Хочу поблагодарить Ярославу Магучих за то, что она всегда подталкивает меня идти дальше, к своему личному рекорду. Я сейчас в феноменальной форме. И я очень люблю прыгать в Германии,

– заявила Паттерсон.

Как Магучих готовится к Абсолютному чемпионату мира

Главный старт сезона для Магучих – это первый в истории Абсолютный чемпионат мира, который соберет лучших спортсменов по рейтингу и результатам. Ярославе не потребовалось специальное приглашение, ведь она квалифицировалась как олимпийская чемпионка.

Болельщиков беспокоит, что именно незадолго до старта в Будапеште Ярослава впервые в сезоне не попала на подиум – и объяснила это проблемами не с физической формой, а "с тем, что в голове".

5 сентября Ярославу ждет финал Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе, который станет заключительным выступлением украинки перед чемпионатом мира.