Пока что Магучих очень далека от этой цели, а неудача в Цюрихе вызывает опасения по поводу главного соревнования года – Абсолютного чемпионата мира в Будапеште. Ярослава утверждает, что дело не в физической форме, а в ментальной готовности, пишет 24 Канал.

Как Магучих объяснила неудачу в Цюрихе

Прежде чем говорить о собственном результате, Ярослава поздравила со вторым подряд серебром свою подругу по команде Ирину Геращенко – та на швейцарском турнире повторила свой рекорд карьеры, прыгнув ровно на 2 метра.

Я очень рада за Ирину, потому что это лучший сезон для нее. Она вернулась после рождения ребенка, она мама, и я думаю, что у нее есть суперсила,

– сказала Магучих в комментарии "Суспильному".

Что касается своего выступления, то Ярослава в очередной раз подтвердила то, о чем еще раньше говорила ее тренер Татьяна Степанова: падение результатов по сравнению с прошлыми годами, когда Магучих стабильно прыгала выше 2 метров и побила мировой рекорд с планкой 2,10, связано не с физикой, а с психологией.

Я впервые в этом сезоне осталась без медалей, но думаю, что все дело в моей голове, поэтому физически я готова, просто что-то принесло себя в этом выступлении, но это нормально. У меня еще три соревнования, поэтому я постараюсь выступить лучше,

– пообещала Магучих.

Календарь соревнований Магучих в 2026 году

Три турнира, о которых говорит Ярослава, будут проходить один за другим в очень плотном графике. Сначала 30 августа она выступит на "серебряном" этапе Континентальной лиги в Гайльбронне. Затем 5 сентября состоится финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе. А уже 11 сентября начинается Абсолютный чемпионат мира в Будапеште.