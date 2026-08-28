Поки що Магучіх дуже далека від цієї мети, а провал у Цюриху викликає побоювання щодо головного старту року – Абсолютного чемпіонату світу у Будапешті. Ярослава стверджує, що справа не у фізичній формі, а в ментальній готовності, пише 24 Канал.

Як Магучіх пояснила невдачу у Цюриху

Перш ніж говорити про власний результат, Ярослава привітала з другим поспіль сріблом свою подругу по команді Ірину Геращенко – та на швейцарському турнірі повторила свій рекорд кар'єри, стрибнувши на 2 метри рівно.

Я дуже рада за Ірину, тому що це найкращий сезон для неї. Вона повернулася після народження дитини, вона мама, і я думаю, що в неї є суперсила,

– сказала Магучіх у коментарі Суспільному.

Що ж до свого виступу, то Ярослава вчергове підтвердила те, про що ще раніше говорила її тренерка Тетяна Степанова: падіння результатів порівняно з минулими роками, коли Магучіх стабільно стрибала за 2 метри і побила світовий рекорд з планкою 2,10, пов'язне не з фізикою, а з психологією.

Я вперше в цьому сезоні без медалей, але думаю, що все в моїй голові, тому фізично я готова, але щось сюди привезли, але це нормально. У мене ще три змагання, тому я намагатимуся виступити краще,

– пообіцяла Магучіх.

Календар змагань Магучіх у 2026 році

Три турніри, про які говорить Ярослава, будуть дуже щільно йти один за одним. Спершу 30 серпня вона змагатиметься на срібному етапі Континентальної ліги у Гайльбронні. Потім 5 вересня відбудеться фінал Діамантової ліги у Брюсселі. А вже 11 вересня розпочинається Абсолютний чемпіонат світу у Будапешті.