Долгожданная победа: Ястремская одолела американку с украинскими корнями

Даяна Ястремская одержала первую победу в 2025 году. В матче на турнире в Хобарте она одолела американку Кэти Волынец.

Даяна Ястремская (Украина) – Кэти Волынец (США) 2:1 (2:6, 6:4, 6:1)

Во вторник, 7 января, состоялись матчи первого круга на турнире в Гобарте. В одном из них Ястремская противостояла американке Волынец, пишет 24 канал.

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Безумный камбэк украинки

Первый сет Ястремская проиграла, даже не осуществив ни одного гейма на своей подаче.

Во второй партии украинка едва смогла вырвать победу. Уже в решающем сете она просто разгромила американку со счетом 6:1. В шестом гейме при счете 5:0 она не реализовала пять матчпоинтов на подаче Волынец. Лишь в следующем гейме украинке удалось использовать свой шанс.

Таким образом, Даяна Ястремская одержала победу со счетом 2:1.

Справка. Марта Костюк проиграла в первом круге на турнире в Аделаиде.

Отметим, что в следующем круге Ястремская снова будет противостоять представительнице США. Ее соперницей будет Энн Ли.