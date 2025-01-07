Даяна Ястремська (Україна) – Кеті Волинець (США) 2:1 (2:6, 6:4, 6:1)

У вівторок, 7 січня, відбулися матчі першого кола на турнірі в Гобарті. В одному з них Ястремська протистояла американці Волинець, пише 24 канал.

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Шалений камбек українки

Перший сет Ястремська програла, навіть не здійснивши жодного гейму на своїй подачі.

У другій партії українка ледь змогла вирвати перемогу. Вже у вирішальному сеті вона просто розгромила американку з рахунком 6:1. У шостому геймі при рахунку 5:0 вона не реалізувала п'ять матчпойнтів на подачі Волинець. Лише у наступному геймі українці вдалося використати свій шанс.

Таким чином, Даяна Ястремська здобула перемогу з рахунком 2:1.

Довідка. Марта Костюк програла у першому колі на турнірі в Аделаїді.

Відзначимо, що у наступному колі Ястремська знову протистоятиме представниці США. Її суперницею буде Енн Лі.