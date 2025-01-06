30-річна спортсменка поділилась думками щодо свого майбутнього. Вона також розповіла про свої амбіції та цілі на новий сезон, повідомляє 24 канал із посиланням на Sports Illustrated.

Читайте також Світоліна втратила багато місць у світовому рейтингу WTA, Калініна здійснила прорив

Цілі Світоліної на новий сезон

Еліна Світоліна розповіла, що головна ціль на новий сезон в першу чергу власне здоров'я. Українська тенісистка зазначила, що в останні роки в неї були певні проблеми із самопочуттям.

Попри це, вона змогла завершити два сезони поспіль серед 30 найкращих тенісисток світу. Однак, Світоліна планує ще більше покращити свої результати на корті.

Повернення в десятку найкращий – це велика ціль для мене, і я роблю все можливе, щоб підготувати своє тіло і розум до майбутніх випробувань. Я намагаюся зробити все можливе, щоб бути готовою для цього фізично, а потім – бути готовою використати ті шанси, які дадуть змогу повернутися на вершину,

– розповіла теніситка.

Зазначимо, що наразі Еліна Світоліна готується до виступів на престижному турнірі Australian Open 2025 у Мельбурні. Також українська тенісистка 8 січня зіграє благодійний матч проти китаянки Чжен Ціньвень.