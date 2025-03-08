Ястремская разгромила экс-вторную ракетку мира на "тысячнике" в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно выступила в 1/32 финала турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. Соперницей одесситки была титулованная Онс Жабер.

Онс Жабер – Даяна Ястремская 0:2 (3:6, 1:6)

В первом раунде хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе Даяна Ястремская победила китаянку Юань Юэ. В следующем круге соревнований ее ожидала бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса, пишет 24 Канал.

Читайте также Ястремская уверенно одолела Юэ и вышла в следующий круг "тысячника" в США

Ястремская не оставила шансов Жабер

Первый сет Даяна начала с проигранной подачи. Впрочем, соперница ответила той же монетой. Равная борьба шла до счета 3:3. После этого Ястремская выиграла три подряд гейма, закрыв партию – 6:3.

Во втором сете полностью доминировала представительница Украины. 24-летняя одесситка проиграла одну подачу и забрала шесть геймов.

Матч длился 1 час и 11 минут. Ястремская впервые в карьере пробилась в третий раунд "тысячника" в Индиан-Уэллсе. Для Онс Жабер это поражение стало третьим подряд.

Видео победы Ястремской

В 1/16 финала соперницей Даяны Ястремской будет вторая ракетка мира Ига Швьонтек.

Напомним, что борьбу за титул продолжают три украинки. Марта Костюк в 1/32 финала победила Робин Монтгомери, а Элина Свитолина в непростом поединке обыграла американку Эшлин Крюгер.