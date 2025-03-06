Даяна Ястремская – Юань Юэ 6:2, 6:4

Соперницей Ястремской в первом круге "тысячника" стала представительница Китая Юань Юэ. Эта встреча была первой для теннисисток в карьере, которая закончилась победой украинки, сообщает 24 канал.

Читайте также Свитолина вернула статус первой ракетки Украины: обновленный рейтинг WTA

Как Ястремская победила Юэ

Матч между Даяной Ястремской и Юань Юэ длился 1 час 26 минут. Украинская теннисистка одолела китаянку в двух сетах. Первую партию 24-летняя одесситка закрыла без проблем.

Однако во втором сете Ястремская в начале проиграла две собственные подачи, что немного усложнило ситуацию. Однако Даяна собралась с силами и спокойно вырвала победу, уступая со счетом 2:4.

Статистические данные. Даяна Ястремская допустила 4 двойных ошибки, тогда как у Юань Юэ – 1. Украинская теннисистка выполнила 1 эйс, а также реализовала 5 брейк-пойнтов – у китаянки 2.

В следующем раунде WTA 1000 в Индиан-Уэллсе Даяна Ястремская сыграет против тунисской теннисистки Онс Жабер. Матч второго круга "тысячника" состоится в пятницу 7 марта.