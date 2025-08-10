Английский певец и актер Эд Ширан пополнил состав представителя Чемпионшипа Ипсвича. Новоиспеченный футболист успел получить игровой номер.

Ипсвич Таун перед началом сезона-2025/26 опубликовал официальную заявку команды. В список игроков неожиданно попал британский музыкант Эд Ширан, пишет 24 Канал.

Читайте также Не Усик: известный боксер может дебютировать в украинском футболе

Звездное усиление Ипсвича

Популярный певец и актер получил футболку с номером 17. Заявка Ипсвича была опубликована пресс-службой на официальной странице клуба в сети Х.

Заявка Ипсвича с Шираном / фото ФК Ипсвич

Отметим, что Эд Ширан с детства болеет за "трактористов". Более того, певец является миноритарным акционером клуба и владеет 1,4% акций. В предыдущих сезонах Ширан имел спонсорское соглашение с Ипсвичем.

После начала полномасштабного вторжения России Эд Ширан активно поддерживает Украину. Он участвует в благотворительных концертах и собирает средства для помощи украинцам.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Ипсвич покинул Премьер-лигу и вернулся в Чемпионшип. В первом туре "трактористы" сыграли вничью с Бирмингемом (1:1).

Ранее сообщалось о сенсационном победителе Суперкубка Англии. В финальном матче Кристал Пэлас обыграл чемпиона АПЛ Ливерпуль.