Его может опередить коллега по цеху Сергей Деревянченко. Он получил приглашение от футбольного клуба Днестр, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети команды.

Читайте также Мне не позволяли этого делать, – Усик признался, чей стиль бокса копировал в начале карьеры

Как отреагировал Деревянченко на предложение?

Чемпион Украины среди любителей публично предложил известному боксеру попробовать свои силы в футболе. Команда из Тернопольской области сделала совместное фото с футболкой с обращением к боксеру и опубликовала соответствующее сообщение:

"Welcome to the team, Сергей Деревянченко. ФК Днестр бросил вызов самому себе – мы хотим стать еще сильнее. И для этого нам нужен кто-то, кто умеет бороться до конца, кто знает, что такое настоящая выносливость и командный дух.

Мы знаем, что ты мастер ринга, но предлагаем тебе попробовать свои силы на футбольном поле. Вместе мы сможем забивать не только нокаутирующие удары, но и победные голы! Присоединяйся к нашей команде – вместе будем выигрывать новые бои и матчи".



Деревянченко может дебютировать в футболе / Фото ФК Днестр

Отметим, что Деревянченко не проигнорировал это обращение. Он оставил комментарий под сообщением, опубликовав эмодзи с огоньком.

Справка. Сергей Деревянченко выступает во втором среднем весе. Он провел на профессиональном уровне 22 боя, в которых одержал 16 побед.

Напомним, что накануне также решил попробовать себя в футболе легендарный биатлонист Йоханнес Бё. Он подписал контракт с норвежским клубом.