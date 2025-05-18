"Совсем другой уровень": промоутер рассказал, благодаря чему Кроуфорд создаст проблемы "Канело"

Осенью этого года в Соединенных Штатах Америки состоится сумасшедший мегафайт. Сауль Альварес будет защищать титул асболютного чемпиона мира во втором среднем весе в бою против Теренса Кроуфорда.

Эдди Хирн высказался относительно боя Альварес – Кроуфорд. Влиятельный промоутер рассказал, благодаря чему "Охотник" победит "Канело", сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Без изменений для Усика и неожиданный регресс "Канело": обновленный рейтинг P4P от The Ring

Что сказал Хирн

Эдди Хирн рассказал, что недавно встречался с Теренсом Кроуфордом. По словам промоутера, что "Охотник" выглядит очень уверенно и нет мыслей о том, что он может проиграть.

По мнению Хирна, Сауль Альварес покажет хороший бой. Однако Теренс Кроуфорд может создать проблемы для "Канело" благодаря своей подвижности.

Теренс думает, что выиграет бой очень легко, а он не дурак - ему можно верить. Однако мы все знаем, что Альварес может показать совсем другой, более высокий уровень. Но все же я думаю, что подвижность Кроуфорда станет большой проблемой для Канело,

– сказал Хирн.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится в Лас-Вегасе. Дата проведения поединка за "асболют" 12 сентября 2025 года.