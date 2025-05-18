Едді Хірн висловився стосовно бою Альварес – Кроуфорд. Впливовий промоутер розповів, завдяки чому "Мисливець" переможе "Канело", повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Без змін для Усика та несподіваний регрес "Канело": оновлений рейтинг P4P від The Ring

Що сказав Хірн

Едді Хірн розповів, що нещодавно зустрічався із Теренсом Кроуфордом. Зі слів промоутера, що "Мисливець" виглядає дуже впевнено та немає думок про те, що він може програти.

На думку Хірна, Сауль Альварес покаже хороший бій. Проте Теренс Кроуфорд може створити проблеми для "Канело" завдяки своїй рухливості.

Теренс думає, що виграє бій дуже легко, а він не дурень - йому можна вірити. Однак ми всі знаємо, що Альварес може показати зовсім інший, вищий рівень. Але все ж таки я думаю, що рухливість Кроуфорда стане великою проблемою для Канело,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться у Лас-Вегасі. Дата проведення поєдинку за "асболют" 12 вересня 2025 року.