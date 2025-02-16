Голкипер Манчестер Сити установил абсолютный рекорд в Английской Премьер-лиге

В субботу, 15 февраля, Манчестер Сити на домашней арене принимал Ньюкасл в 25-м туре Английской Премьер-лиги-2024/2025. "Горожане" неожиданно нанесли разгромное поражение "сорокам" со счетом 4:0.

Одним из героев матча стал бразильский голкипер Эдерсон. 31-летний вратарь отметился результативным действием в матче английского чемпионата, сообщает 24 канал со ссылкой на Opta.

Читайте также Уже в топ-десятке: неудержимый Холанд обошел Шевченко в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов

Какое достижение покорилось Эдерсону

Эдерсон на 19-й минуте матча против Ньюкасла выполнил длинную передачу на египетского нападающего Омара Мармуша. Новичок МанСити вышел на свидание с голкипером "сорок" и открыл счет.

Таким образом бразильский вратарь "горожан" отдал шестой голевой пас в АПЛ. Эдерсон установил абсолютный рекорд среди голкиперов, превзойдя Пола Робинсона, который играл за Тоттехнем, Лидс и Блэкберн – 5 ассистов.

Интересно. Эдерсон стал первым вратарем за всю историю АПЛ, который отдал три результативные передачи в одном сезоне. Ранее бразилец отмечался в матчах против Челси и Брентфорда.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Ньюкасл:

Напомним, что Эдерсон выступает за Манчестер Сити с 2017 года. За это время бразильский голкипер вместе с горожанами шесть раз становился чемпионом Англии, а также торжествовал в желанной Лиге чемпионов в 2023 году.