Двух украинских хоккеистов призвали в ВСУ

ХК Кременчуг подтвердил призыв в армию вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Егора Безуглого. В клубе также опровергли предположения о рейде ТЦК на ледовой арене.

В СМИ активно распространялась информация об обстоятельствах, при которых игроки кременчугской команды оказались в рядах Вооруженных сил Украины. На странице клуба в Facebook прокомментировали ситуацию и развеяли слухи.

Что заявили в ХК Кременчуг?

Хоккейный клуб Кременчуг официально сообщил, что вратарь Эдуард Захарченко и защитник Егор Безуглый были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.

В то же время в клубе подчеркнули, что информация, которая распространялась в некоторых СМИ и социальных сетях, содержит неправдивые сведения. В частности, в Кременчуге опровергли сообщения о якобы проведении сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки рейда на территории ледовой арены "Айсберг".

В заявлении подчеркнули, что представители ТЦК не прибывали на арену и не проводили там никаких мероприятий, а информация об этом не соответствует действительности.

В клубе поддерживают хоккеистов, проходящих службу

В Кременчуге также сообщили, что администрация и президент клуба поддерживают постоянную связь с Эдуардом Захарченко и Егором Безуглым. По возможности клуб помогает спортсменам и содействует удовлетворению потребностей, возникающих во время прохождения военной службы.

В заявлении отмечается, что потеря двух игроков ощутимо сказывается на команде с точки зрения спортивных результатов. В то же время в клубе подчеркнули, что в условиях полномасштабной войны защита Украины является высшим приоритетом.

Кременчуг поблагодарил своих хоккеистов за мужество, ответственность и готовность встать на защиту государства. В клубе пожелали Эдуарду Захарченко и Егору Безуглому сил, выдержки, успешного прохождения службы и скорейшего возвращения домой.