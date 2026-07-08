У медіа активно поширювалася інформація про обставини, за яких гравці кременчуцької команди опинилися у лавах Збройних сил України. На сторінці клубу у фейсбуці прокоментували ситуацію та поставили крапку в чутках.

Що заявили в ХК Кременчук?

Хокейний клуб Кременчук офіційно повідомив, що воротар Едуард Захарченко та захисник Єгор Безуглий були мобілізовані до лав Збройних сил України.

Водночас у клубі наголосили, що інформація, яка поширювалася у деяких ЗМІ та соціальних мережах, містить неправдиві відомості. Зокрема, у Кременчуці спростували повідомлення про нібито проведення працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки рейду на території льодової арени "Айсберг".

У заяві підкреслили, що представники ТЦК не прибували на арену та не проводили там жодних заходів, а інформація про це не відповідає дійсності.

У клубі підтримують хокеїстів, які проходять службу

У Кременчуці також повідомили, що адміністрація та президент клубу підтримують постійний зв'язок з Едуардом Захарченком і Єгором Безуглим. За можливості клуб допомагає спортсменам та сприяє закриттю потреб, які виникають під час проходження військової служби.

У заяві зазначається, що втрата двох виконавців є відчутною для команди з точки зору спортивного результату. Водночас у клубі наголосили, що в умовах повномасштабної війни захист України є найвищим пріоритетом.

Кременчук подякував своїм хокеїстам за мужність, відповідальність і готовність стати на захист держави. У клубі побажали Едуарду Захарченку та Єгору Безуглому сили, витримки, успішного проходження служби та якнайшвидшого повернення додому.