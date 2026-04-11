Сорвал ленту памяти о Луческу: игрок Динамо устроил истерику во время матча

Форвард киевского Динамо Эдуардо Герреро оказался в центре скандала во время матча УПЛ. Футболист на эмоциях после своей замены швырнул траурную повязку в честь Мирчи Луческу.

Все матчи 23-го тура УПЛ начинаются с минуты молчания в память о легендарном тренере. Футболисты Динамо на матч против Металлиста 1925 вышли с черными лентами, однако нападающий киевлян сорвал ее и бросил на землю после того, как покидал поле во втором тайме, передает 24 Канал.

Что разозлило Герреро?

Поединок против харьковского клуба должен был стать моментом единства и уважения легендарному тренеру.

Однако ситуацию испортил форвард Динамо Эдуардо Герреро. После замены на 66-й минуте он демонстративно снял черную ленту и швырнул ее на газон.

Таким образом нападающий эмоционально отреагировал на решение тренерского штаба, будучи недовольным своей заменой.

Как Динамо почтило память Луческу?

Матч проходил на фоне недавней смерти Мирчи Луческу, который умер 7 апреля после серьезных проблем с сердцем.

В матче УПЛ между Металлистом 1925 и Динамо футболисты обеих команд почтили память тренера – вышли в специальных футболках и играли с траурными повязками.

Действия Герреро уже называют проявлением неуважения, а инцидент может иметь последствия как для самого игрока, так и для атмосферы внутри команды.

