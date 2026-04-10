Смерть легендарного тренера всколыхнула футбольный мир, но новые подробности лишь добавляют драматизма этой истории. Последний разговор с Луческу оказался значительно глубже и тревожнее, чем казалось сначала, сообщает digi24.
Что известно о состоянии Луческу перед смертью?
Журналист Эмануэль Рошу, который записал последнее интервью с Луческу, признался: тренер уже тогда выглядел истощенным и имел проблемы со здоровьем.
По его словам, специалист чувствовал себя плохо и даже терял вес, однако категорически просил не писать о его состоянии. Он не хотел, чтобы внимание общества сместилось с футбола на его болезнь.
Луческу до последнего держался за свою цель – вывести сборную на чемпионат мира, и отказывался воспринимать диагнозы как приговор.
Последнее интервью стало прощальным
Рошу рассказал, что интервью длилось около полутора часов и было значительно шире, чем опубликованная версия. Именно оно стало последним в жизни легендарного тренера.
После известия о смерти журналист эмоционально отреагировал: по его словам, "ушла целая вселенная румынского футбола", и заменить Луческу невозможно.
Напомним, Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет после длительных проблем со здоровьем, которые резко обострились в последние месяцы.
Путь легендарного тренера
- Мирча Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. На протяжении своей карьеры он тренировал ряд известных клубов в Европе, добыв десятки трофеев. Последним местом работы специалиста была национальная сборная Румынии.
- Наибольшего успеха он достиг с Шахтером, с которым выиграл Кубок УЕФА в 2009 году. Также работал с Динамо Киев, получив чемпионство Украины.
- Луческу считается одним из самых титулованных тренеров Восточной Европы, а его вклад в развитие футбола трудно переоценить. Его стиль, опыт и харизма сделали его культовой фигурой для нескольких поколений болельщиков.