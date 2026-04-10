Смерть легендарного тренера всколыхнула футбольный мир, но новые подробности лишь добавляют драматизма этой истории. Последний разговор с Луческу оказался значительно глубже и тревожнее, чем казалось сначала, сообщает digi24.

Что известно о состоянии Луческу перед смертью?

Журналист Эмануэль Рошу, который записал последнее интервью с Луческу, признался: тренер уже тогда выглядел истощенным и имел проблемы со здоровьем.

По его словам, специалист чувствовал себя плохо и даже терял вес, однако категорически просил не писать о его состоянии. Он не хотел, чтобы внимание общества сместилось с футбола на его болезнь.

Луческу до последнего держался за свою цель – вывести сборную на чемпионат мира, и отказывался воспринимать диагнозы как приговор.

Последнее интервью стало прощальным

Рошу рассказал, что интервью длилось около полутора часов и было значительно шире, чем опубликованная версия. Именно оно стало последним в жизни легендарного тренера.

После известия о смерти журналист эмоционально отреагировал: по его словам, "ушла целая вселенная румынского футбола", и заменить Луческу невозможно.

Напомним, Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет после длительных проблем со здоровьем, которые резко обострились в последние месяцы.

Путь легендарного тренера