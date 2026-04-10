Смерть легендарного тренера сколихнула футбольний світ, але нові подробиці лише додають драматизму цій історії. Остання розмова з Луческу виявилася значно глибшою і тривожнішою, ніж здавалося спершу, повідомляє digi24.

Що відомо про стан Луческу перед смертю?

Журналіст Емануель Рошу, який записав останнє інтерв'ю з Луческу, зізнався: тренер уже тоді виглядав виснаженим і мав проблеми зі здоров'ям.

За його словами, фахівець почувався зле та навіть втрачав вагу, однак категорично просив не писати про його стан. Він не хотів, щоб увага суспільства змістилася з футболу на його хворобу.

Луческу до останнього тримався за свою мету – вивести збірну на чемпіонат світу, і відмовлявся сприймати діагнози як вирок.

Останнє інтерв'ю стало прощальним

Рошу розповів, що інтерв’ю тривало близько півтори години і було значно ширшим, ніж опублікована версія. Саме воно стало останнім у житті легендарного тренера.

Після звістки про смерть журналіст емоційно відреагував: за його словами, "пішов цілий всесвіт румунського футболу", і замінити Луческу неможливо.

Нагадаємо, Мірча Луческу помер у віці 80 років після тривалих проблем зі здоров’ям, які різко загострилися в останні місяці.

Шлях легендарного тренера