Смерть легендарного тренера сколихнула футбольний світ, але нові подробиці лише додають драматизму цій історії. Остання розмова з Луческу виявилася значно глибшою і тривожнішою, ніж здавалося спершу, повідомляє digi24.
Що відомо про стан Луческу перед смертю?
Журналіст Емануель Рошу, який записав останнє інтерв'ю з Луческу, зізнався: тренер уже тоді виглядав виснаженим і мав проблеми зі здоров'ям.
За його словами, фахівець почувався зле та навіть втрачав вагу, однак категорично просив не писати про його стан. Він не хотів, щоб увага суспільства змістилася з футболу на його хворобу.
Луческу до останнього тримався за свою мету – вивести збірну на чемпіонат світу, і відмовлявся сприймати діагнози як вирок.
Останнє інтерв'ю стало прощальним
Рошу розповів, що інтерв’ю тривало близько півтори години і було значно ширшим, ніж опублікована версія. Саме воно стало останнім у житті легендарного тренера.
Після звістки про смерть журналіст емоційно відреагував: за його словами, "пішов цілий всесвіт румунського футболу", і замінити Луческу неможливо.
Нагадаємо, Мірча Луческу помер у віці 80 років після тривалих проблем зі здоров’ям, які різко загострилися в останні місяці.
Шлях легендарного тренера
- Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року в Бухаресті. Протягом своєї кар'єри він тренував низку відомих клубів у Європі, здобувши десятки трофеїв. Останнім місцем роботи фахівця була національна збірна Румунії.
- Найбільшого успіху він досяг із Шахтарем, з яким виграв Кубок УЄФА у 2009 році. Також працював із Динамо Київ, здобувши чемпіонство України.
- Луческу вважається одним із найтитулованіших тренерів Східної Європи, а його внесок у розвиток футболу важко переоцінити. Його стиль, досвід і харизма зробили його культовою постаттю для кількох поколінь уболівальників.