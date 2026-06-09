Після кількох років виступів на польських аренах національна команда України стоїть на порозі важливих змін. Причиною стали як організаційні труднощі, так і нові обставини навколо проведення міжнародних матчів, пише телеграм-канал "Ukraine context".

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Чому Україне не хоче грати в Польщі?

В Українській асоціації футболу схиляються до того, щоб відмовитися від проведення домашніх поєдинків збірної в Польщі. Наразі триває пошук нових локацій, які могли б приймати матчі команди в найближчих розіграшах міжнародних турнірів. Серед ймовірних варіантів – Німеччина.

За нашою інформацією, на тлі напруження відносин між країнами, ведуться кулуарні розмови про перенесення домашніх матчів збірної України з футболу з Польщі до Німеччини. У цьому зацікавлена й німецька сторона, яка може запропонувати ще кращу футбольну інфраструктуру. До того ж Німеччина розташована не набагато далі від України,

– повідомило джерело.

Останнім сигналом для змін стала ситуація зі стадіоном у Кракові. Місцева Вісла, яка раніше приймала матчі української збірної, відмовилася надавати арену для поєдинків нового сезону Ліги націй.

Де гратиме команда Мальдери?

Наразі остаточне рішення ще не ухвалене, однак УАФ активно вивчає інші варіанти за межами України. Серед головних критеріїв – логістика для команди та вболівальників, а також готовність стадіонів приймати матчі під егідою УЄФА.

Польща від початку повномасштабної війни була одним із ключових майданчиків для українського футболу, але тепер збірна може відкрити нову сторінку своєї тимчасової "домашньої" історії. Остаточна інформація щодо місця проведення найближчих матчів очікується найближчим часом.