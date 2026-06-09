После нескольких лет выступлений на польских аренах национальная команда Украины стоит на пороге важных перемен. Причиной стали как организационные трудности, так и новые обстоятельства вокруг проведения международных матчей, пишет телеграм-канал "Ukraine context".

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Почему Украина не хочет играть в Польше?

В Украинской ассоциации футбола склоняются к тому, чтобы отказаться от проведения домашних поединков сборной в Польше. Сейчас продолжается поиск новых локаций, которые могли бы принимать матчи команды в ближайших розыгрышах международных турниров. Среди вероятных вариантов – Германия.

По нашей информации, на фоне накала отношений между странами, ведутся кулуарные разговоры о переносе домашних матчей сборной Украины по футболу из Польши в Германию. В этом заинтересована и немецкая сторона, которая может предложить еще лучшую футбольную инфраструктуру. К тому же Германия расположена не намного дальше от Украины,

– сообщил источник.

Последним сигналом для изменений стала ситуация со стадионом в Кракове. Местная Висла, которая ранее принимала матчи украинской сборной, отказалась предоставлять арену для поединков нового сезона Лиги наций.

Где будет играть команда Мальдеры?

Пока окончательное решение еще не принято, однако УАФ активно изучает другие варианты за пределами Украины. Среди главных критериев – логистика для команды и болельщиков, а также готовность стадионов принимать матчи под эгидой УЕФА.

Польша с начала полномасштабной войны была одной из ключевых площадок для украинского футбола, но теперь сборная может открыть новую страницу своей временной "домашней" истории. Окончательная информация о месте проведения ближайших матчей ожидается в ближайшее время.