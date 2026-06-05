Колишній гравець української збірної Артем Федецький поділився своїм баченням цього призначення. У відео на ютуб-каналі "Футбольний диван" він наголосив, що формування тренерського штабу є зоною відповідальності Української асоціації футболу, тому саме вона ухвалює такі кадрові рішення.

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Що сказав Федецький про призначення Мальдери?

Федецький сказав, що частково був розчарований вибором, оскільки, бачив чимало реакцій і побажань уболівальників у соцмережах. Водночас він наголосив, що продовжить підтримувати збірну незалежно від тренера.

Я, звичайно, в якійсь мірі був розчарований… Я вважаю, що найбільшим мотиватором у такий час для збірної був би Мирон Маркевич. Можливо, була б шикарна зв'язка Мирон Богданович і Андреа Мальдера. Але рішення прийнято. Хто б не тренував збірну, я все одно буду за неї вболівати,

– сказав Федецький.

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Він підкреслив, що альтернативи підтримці національної команди для нього немає.

Що відомо про призначення Мальдери у збірну України?

Мальдера замінив на посаді головного тренера Реброва, який був звільнений наприкінці квітня після того, як команда не змогла подолати плей-оф кваліфікації та вийти на чемпіонат світу 2026 року.

Для 55-річного Мальдери це перший досвід самостійної роботи на посаді головного тренера. Раніше він протягом п'яти років (2016 – 2021) працював у збірній України провідним аналітиком та асистентом у штабі Андрія Шевченка (нинішнього президента УАФ), а згодом співпрацював із Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

У своєму першому складі для товариських матчів Мальдера повернув до збірної Андрія Ярмоленка, якого Ребров тривалий час не викликав. 31 травня під його керівництвом збірна України провела перший матч, впевнено обігравши Польщу з рахунком 0:2.