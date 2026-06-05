Маленький гість відвідав тренування головної команди країни на особисте запрошення президента УАФ Андрія Шевченка. Про цю подію асоціація розповіла на своїй сторінці в інстаграм.

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Як пройшла зустріч хлопчика Артема зі збірною України?

Артем поспілкувався з гравцями, познайомився з головним тренером збірної Андреа Мальдерою та провів час зі своїм кумиром Шевченком. Команда подарувала юному гостю фірмову футболку зі своїми автографами.

Хлопчик став відомим на всю країну через свою неймовірну відвагу під час трагедії. Будучи пораненим, він просив правоохоронців: "Мене не рятуйте, допоможіть татові". Шевченко окремо відзначив сміливість хлопця у своїх соцмережах, назвав його великим молодцем та подякував за сильний приклад.

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Юний вболівальник сам грає у футбол і мріє про швидке відновлення. Поки лікарі забороняють йому тренуватися на повну силу, Артем все ж зміг трохи побити м'яч на полі разом із професіоналами. Очільник УАФ зазначив, що у хлопчика помітний футбольний талант.

Попереду на дитину чекає велика подорож. Шевченко запросив Артема разом із мамою та сестрою поїхати восени на один із виїзних матчів збірної України в межах Ліги націй.

Зустріч Артема зі збірною України / Фото УАФ та Андрій Шевченко

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня?

18 квітня 2026 року в Голосіївському районі Києва сталася масова стрілянина із захопленням заручників, яку Служба безпеки України визначила як терористичний акт. Унаслідок нападу загинули 7 цивільних осіб, ще 13 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Нападника було знешкоджено спецпризначенцями. Він увірвався до супермаркету "Велмарт", де забарикадувався всередині та взяв у заручники кількох відвідувачів.

Місцевий двірник Олександр Григорович, відомий як "дядя Саша", врятував життя дитини ціною власного порятунку. Батько Артема загинув на місці трагедії, а його мати отримала тяжкі поранення під час теракту, але вижила.