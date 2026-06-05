Маленький гость посетил тренировку главной команды страны по личному приглашению президента УАФ Андрея Шевченко. Об этом событии ассоциация рассказала на своей странице в инстаграм.

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Как прошла встреча мальчика Артема со сборной Украины?

Артем пообщался с игроками, познакомился с главным тренером сборной Андреа Мальдерой и провел время со своим кумиром Шевченко. Команда подарила юному гостю фирменную футболку со своими автографами.

Мальчик стал известным на всю страну из-за своей невероятной отваги во время трагедии. Будучи раненым, он просил правоохранителей: "Меня не спасайте, помогите папе". Шевченко отдельно отметил смелость парня в своих соцсетях, назвал его большим молодцом и поблагодарил за сильный пример.

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Юный болельщик сам играет в футбол и мечтает о скором восстановлении. Пока врачи запрещают ему тренироваться в полную силу, Артем все же смог немного побить мяч на поле вместе с профессионалами. Глава УАФ отметил, что у мальчика заметный футбольный талант.

Впереди ребенка ждет большое путешествие. Шевченко пригласил Артема вместе с мамой и сестрой поехать осенью на один из выездных матчей сборной Украины в рамках Лиги наций.

Встреча Артема со сборной Украины / Фото УАФ и Андрей Шевченко

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля?

18 апреля 2026 года в Голосеевском районе Киева произошла массовая стрельба с захватом заложников, которую Служба безопасности Украины определила как террористический акт. В результате нападения погибли 7 гражданских лиц, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был обезврежен спецназовцами. Он ворвался в супермаркет "Велмарт", где забаррикадировался внутри и взял в заложники нескольких посетителей.

Местный дворник Александр Григорьевич, известный как "дядя Саша", спас жизнь ребенка ценой собственного спасения. Отец Артема погиб на месте трагедии, а его мать получила тяжелые ранения во время теракта, но выжила.