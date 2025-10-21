Эдвард Йорданеску намерен покинуть Легию после серии неудачных матчей. Румын уже подал в отставку, но в клубе ее не приняли.

Донецкий Шахтер готовится ко второму матчу в основной стадии Лиги конференций 2025-2026. Соперником "горняков" станет польская Легия, в которой происходят странные скандалы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meczyki.

Что творится в Легии?

На выходных варшавский клуб проиграл второй подряд матч в чемпионате Польши – 1:3 от Заглембе. После этого не выдержали нервы у наставника команды Эдварда Йорданеску.

Румын подал в отставку, а его заявление вынесли на решение совета директоров. Однако спортивный директор клуба Фредди Бонич отклонил его и заявил, что Эдвард остается руководить Легией.

Но обстановка в команде остается напряженной. Йорданеску отменил тренировку во вторник и пока неизвестно, поедет ли он с командой на матч против Шахтера.

Игра будет номинально домашней для дончан, хотя и пройдет в Кракове. Напомним, что Йорданеску тренировал сборную Румынии с 2022 по 2024 годы. Под его руководством команда вышла в плей-офф Евро-2024, разгромив перед этим Украину (3:0).

Поединок Шахтер – Легия стартует 23 октября в 19:45 по киевскому времени, сообщает сайт УЕФА. После 11-ти туров польской Экстраклясы Легия занимает девятое место.

