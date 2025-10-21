Он унижал Украину: румынский тренер устроил бунт в Легии перед матчем с Шахтером
- Румынский тренер Эдвард Йорданеску подал в отставку из варшавской Легии после серии неудач.
- Клуб не принял его отставки, тренировка перед матчем с Шахтером отменена.
Эдвард Йорданеску намерен покинуть Легию после серии неудачных матчей. Румын уже подал в отставку, но в клубе ее не приняли.
Донецкий Шахтер готовится ко второму матчу в основной стадии Лиги конференций 2025-2026. Соперником "горняков" станет польская Легия, в которой происходят странные скандалы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meczyki.
Что творится в Легии?
На выходных варшавский клуб проиграл второй подряд матч в чемпионате Польши – 1:3 от Заглембе. После этого не выдержали нервы у наставника команды Эдварда Йорданеску.
Румын подал в отставку, а его заявление вынесли на решение совета директоров. Однако спортивный директор клуба Фредди Бонич отклонил его и заявил, что Эдвард остается руководить Легией.
Но обстановка в команде остается напряженной. Йорданеску отменил тренировку во вторник и пока неизвестно, поедет ли он с командой на матч против Шахтера.
Игра будет номинально домашней для дончан, хотя и пройдет в Кракове. Напомним, что Йорданеску тренировал сборную Румынии с 2022 по 2024 годы. Под его руководством команда вышла в плей-офф Евро-2024, разгромив перед этим Украину (3:0).
Поединок Шахтер – Легия стартует 23 октября в 19:45 по киевскому времени, сообщает сайт УЕФА. После 11-ти туров польской Экстраклясы Легия занимает девятое место.
Шахтер в сезоне 2025-2026
- "Горняки" ярко стартовали в Лиге Европы в квалификации, уверенно пройдя Ильвес и Бешикташ. Однако в 3-м раунде отбора подопечные Арды Турана вылетели по пенальти от Панатинаикоса.
- В Лиге конференций Шахтер одолел в квалификации швейцарский Серветт. В основной же стадии донетчане стартовали с тяжелой победы над Абердином (3:2), благодаря чему занимают 11-е место.
- В чемпионате Украины "горняки" выиграли лишь пять из девяти матчей, а самым большим провалом стало разгромное поражение от ЛНЗ. Сейчас донецкая команда идет второй в турнирной таблице УПЛ, отставая от Кривбасса на одно очко.