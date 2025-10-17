Россия создала на оккупированных территориях Украины фейковые клубы Шахтер и Заря. Страна-агрессор уже аттестовала их для участия в своем чемпионате, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

К теме Фейковые Шахтер и Заря будут играть в России: "клонам" дали право на аттестацию

Что требует УАФ от УЕФА?

На вопиющее нарушение всех норм сразу обратила внимание Украинская ассоциация футбола. Организация направила письмо в УЕФА, в котором сообщила о незаконных действиях России.

"Фиктивный ФК Шахтер уже получил лицензию и одобрение национальной футбольной лиги России для участия в следующем сезоне. Команда использует название и айдентику настоящего украинского ФК Шахтер без каких-либо законных оснований или разрешений.

Факт участия клуба, зарегистрированного на временно оккупированной территории Украины, в соревнованиях, организованных национальной ассоциацией другого государства, без согласия УАФ является прямым нарушением территориальной юрисдикции УАФ. В соответствии со статьями 10, 11 и 84 Устава ФИФА, именно УАФ является единственной легитимной национальной футбольной ассоциацией, уполномоченной организовывать футбольную деятельность на всей территории Украины, включая временно оккупированными регионами", – говорится в письме УАФ.

По информации УАФ, незаконно созданные клубы под названиями Заря (Луганск), что проводит свои матчи в Белгороде, и Фрегат с временно оккупированной территории Херсонской области также могут быть привлечены к внутренним соревнованиям России.

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой расследовать статус и деятельность указанных клубов. УАФ ожидает официальное разъяснение правового статуса фейковых клубов, а также ответа о результатах рассмотрения.

Как Россия пытается интегрировать оккупированные территории?

Напомним, что Россия не впервые пытается интегрировать спорт на оккупированных территориях в свою систему. Ранее они уже пытались заявить на чемпионат Второй лиги в группе Б крымские клубы Севастополь и Рубин Ялта.

УЕФА запрещает крымским клубам выступать в соревнованиях под эгидой РФС. После 2014 года клубы оккупированного Россией полуострова разыгрывают первенство Крыма.

Кроме того, Олимпийский комитет России пытался интегрировать олимпийские органы с оккупированных территорий России. В ответ МОК приостановил деятельность ОКР.

