Россия аттестует донецкие и луганские клубы для участия в местных турнирах под эгидой ФНЛ. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Были ли переговоры об аттестации клубов?

По имеющейся информации, Виктор Грызлов и Денис Туманян, которые представляют "клон" донецкого Шахтера, посетили чиновников из ФНЛ. Они обсуждали возможную аттестацию клуба.

Подобные планы имеют представители Зари, которая была создана в оккупированном Луганске вместо оригинального клуба. Известно, что клубам позволили пройти аттестацию – в случае успеха их допустят к участию во Второй лиге.

Кроме того, право пройти аттестацию получил Фрегат, который заявили, как херсонский. Напомним, что город был освобожден Силами обороны Украины от оккупантов 11 ноября 2022 года.

Как пишут росСМИ, фейковый Шахтер не сможет играть в Кубке России. Участие клуба из оккупированного Донецка невозможно из-за санкций ФИФА и УЕФА на РФС.

Что известно о футболе на оккупированных территориях?