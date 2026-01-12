Всех обмануть не получилось: россиянку не пустят на Олимпиаду от США

Фигуристка Алиса Ефимова вместе со своим мужем Мишей Митрофановым стала чемпионкой США в парном катании. Но на Олимпиаде-2026 в Италии их не будет.

Спортсменов подозревают в том, что ради путевки на главные соревнования четырехлетия они пошли на хитрости. Однако замысел был раскрыт.

Почему экс-россиянка не поедет на Олимпиаду?

Алиса Ефимова родилась в Финляндии, но уже успела за свою карьеру представлять Россию, Германию и в конце концов США. При этом американского гражданства она до сих пор не имеет.

Чтобы получить паспорт, без которого на Олимпийские игры никак не попасть, Ефимова хотела воспользоваться браком. Ее партнер Миша Митрофанов – законный гражданин США.

Впрочем чиновники быстро поняли, что бракосочетание фиктивное. И несмотря на заверения молодоженов, что все из-за большой любви, паспорт Ефимовой не дадут. Тем более, действует норма закона, в соответствии с которой после заключения брака гражданство нужно ждать три года. Исключений – даже ради золотой медали Игр – американцы делать не собираются.

Кто поедет от американцев на Олимпийские игры?

Как пишет сайт Олимпиады, пара "до последнего надеялась на чудо". Но его не случилось: в Италию от сборной США поедут два других дуэта – Элли Кам и Дэнни О'Ши и Эмили Чан со Спенсером Хоу.