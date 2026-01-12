Усіх надурити не вийшло: росіянку не пустять на Олімпіаду від США

Фігуристка Аліса Єфімова разом зі своїм чоловіком Мішею Митрофановим стала чемпіонкою США у парному катанні. Але на Олімпіаді-2026 в Італії їх не буде.

Спортсменів підозрюють у тому, що заради путівки на головні змагання чотириріччя вони пішли на хитрощі. Проте задум було розкрито, пише 24 Канал з посиланням на NV.

Чому ексросіянка не поїде на Олімпіаду?

Аліса Єфімова народилася у Фінляндії, але вже встигла за свою кар'єру представляти Росію, Німеччину і зрештою США. При цьому американського громадянства вона досі не має.

Щоб отримати паспорт, без якого на Олімпійські ігри ніяк не потрапити, Єфімова хотіла скористатися шлюбом. Її партнер Міша Мітрофанов – законний громадянин США.

Втім чиновники швидко зрозуміли, що одруження фіктивне. І попри запевнення молодят, що все через велике кохання, паспорт Єфімовій не дадуть. Тим більше, діє норма закону, відповідно до якої після укладання шлюбу на громадянство потрібно чекати три роки. Винятків – навіть заради золотої медалі Ігор – американці робити не збираються.

Хто поїде від американців на Олімпійські ігри?

Як пише сайт Олімпіади, пара "до останнього сподівалася на диво". Але його не сталося: до Італії від збірної США поїдуть два інші дуети – Еллі Кам і Денні О'Ші й Емілі Чан зі Спенсером Хоу.