Усіх надурити не вийшло: росіянку не пустять на Олімпіаду від США
- Аліса Єфімова, яка народилася у Фінляндії і виступала за Росію, Німеччину та США, не має американського громадянства і не зможе потрапити на Олімпіаду-2026.
- Її шлюб з громадянином США Мішою Мітрофановим визнано фіктивним, через що вона не отримає паспорт і не зможе представляти США на Олімпійських іграх.
Фігуристка Аліса Єфімова разом зі своїм чоловіком Мішею Митрофановим стала чемпіонкою США у парному катанні. Але на Олімпіаді-2026 в Італії їх не буде.
Спортсменів підозрюють у тому, що заради путівки на головні змагання чотириріччя вони пішли на хитрощі. Проте задум було розкрито, пише 24 Канал з посиланням на NV.
Чому ексросіянка не поїде на Олімпіаду?
Аліса Єфімова народилася у Фінляндії, але вже встигла за свою кар'єру представляти Росію, Німеччину і зрештою США. При цьому американського громадянства вона досі не має.
Щоб отримати паспорт, без якого на Олімпійські ігри ніяк не потрапити, Єфімова хотіла скористатися шлюбом. Її партнер Міша Мітрофанов – законний громадянин США.
Втім чиновники швидко зрозуміли, що одруження фіктивне. І попри запевнення молодят, що все через велике кохання, паспорт Єфімовій не дадуть. Тим більше, діє норма закону, відповідно до якої після укладання шлюбу на громадянство потрібно чекати три роки. Винятків – навіть заради золотої медалі Ігор – американці робити не збираються.
Хто поїде від американців на Олімпійські ігри?
Як пише сайт Олімпіади, пара "до останнього сподівалася на диво". Але його не сталося: до Італії від збірної США поїдуть два інші дуети – Еллі Кам і Денні О'Ші й Емілі Чан зі Спенсером Хоу.