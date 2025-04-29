Экс-супруга легенды Динамо опубликовала горячее фото в эффектном образе
- Мария Гуревич, бывшая жена Олега Гусева, делится фото в социальных сетях, демонстрируя эффектные образы.
- Девушка опубликовала фото в красном жакете и черной юбке, которое покорило поклонников.
Мария Гуревич продолжает радовать поклонников новыми фотографиями. Бывшая жена Олега Гусева активно занимается социальными сетями.
Страстная экс-возлюбленная легенды киевского Динамо в инстаграме поделилась эффектным фото с подписчиками. Мария покорила публику огненным образом, сообщает 24 канал.
Читайте также Соблазнительная экс-супруга лидера Шахтера очаровала публику фото в откровенном платье
Роскошная Мария Гуревич
Мария Гуревич предстала перед камерой в изящном красном жакете и черной юбке. Удачно подобранный лук прекрасно подчеркнул формы и идеальную фигуру пылкой блондинки.
Легкий макияж стал хорошим дополнением к роскошному образу бывшей жены Олега Гусева. Взгляд Марии очаровал поклонников.
Напомним, что Мария Гуревич и Олег Гусев находились в браке 8 лет. Бывшая жена легенды Динамо сейчас воспитывает общую дочь Александру.