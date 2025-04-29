Страстная экс-возлюбленная легенды киевского Динамо в инстаграме поделилась эффектным фото с подписчиками. Мария покорила публику огненным образом, сообщает 24 канал.

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Роскошная Мария Гуревич

Мария Гуревич предстала перед камерой в изящном красном жакете и черной юбке. Удачно подобранный лук прекрасно подчеркнул формы и идеальную фигуру пылкой блондинки.

Легкий макияж стал хорошим дополнением к роскошному образу бывшей жены Олега Гусева. Взгляд Марии очаровал поклонников.

Гуревич опубликовала огненную фотографию / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Мария Гуревич и Олег Гусев находились в браке 8 лет. Бывшая жена легенды Динамо сейчас воспитывает общую дочь Александру.