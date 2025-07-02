Свитолина разобралась с "нейтральной" теннисисткой во втором круге Уимблдона-2025

Уимблдон-2025 в Великобритании набирает бешеные обороты. Во втором круге престижного турнира Элина Свитолина встретилась с Александрой Соснович.

Александра Соснович – Элина Свитолина 0:2 (2:6, 4:6)

Первая ракетка Украины в четвертый раз в карьере встретилась с "нейтральной" теннисисткой из России. До этого общий счет в очных противостояниях был в пользу Элины – 2:1, сообщает 24 канал.

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Как Свитолина победила Соснович

В первом сете Элина Свитолина спокойно победила Александру Соснович. Первая ракетка Украины закрыла партию со счетом 6:2, не оставив ни единого шанса "нейтральной" сопернице.

Второй сет был более сложный для Элины Свитолиной. Украинская теннисистка выигрывала походу партии выигрывала 4:2, но все же упустила преимущество в два гейма, а россиянка вплотную приблизилась к ней.

Однако это не увеличило шансов на победу "нейтральной" теннисистке. Элина Свитолина собралась с силами и одержала победу во втором сете – 6:4. Первая ракетка Украины шагает в следующий круг турнира.

Статистика. Элина Свитолина за матч выполнила 1 эйс и допустила 4 двойных ошибки. Александра Соснович сделала 3 подачи навылет и 3 двойные ошибки.

В третьем круге турнира Элина Свитолина сыграет против Элизе Мертенс. Дату проведения и время начала матча сообщат позже.

Напомним, что Элина Свитолина победила Анну Бондарь на старте Уимблдона-2025. Украинская теннисистка уничтожила соперницу из Венгрии.