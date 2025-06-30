Элина Свитолина является одной из четырех теннисисток, которые представляют Украину в основной сетке Уимблдона-2025. В первом раунде одесситка встретилась с 75-й ракеткой мира, сообщает 24 Канал.

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Как закончился матч Элины Свитолиной на старте Уимблдона-2025

В прошлом Свитолина и Бондарь пересекались на теннисном корте на Открытом чемпионате Франции 28 мая 2025 года. Тогда Элина в двух сетах "закрыла" соперницу из Венгрии (6:7, 5:7).

На старте матча обе теннисистки обменялись геймами на своих подачах 1:1. После чего Свитолина взяла три гейма подряд и довела счет до 1:4. Элина не растеряла преимущество, за то отдала венгерке два гейма на ее подаче. Первый сет закончился победой украинской теннисистки 3:6.

Вторую партию Свитолина начала мегауверенно, взяв два гейма на подаче Бондарь – 0:4. Пятый гейм стал первым выигранным для Анны во втором сете 1:4. Но в двух следующих Свитолина довела матч до победного 1:6.

Элина Свитолина уверенно пробилась в следующий раунд Уимблдона-2025. Следующая соперница первой ракетки Украины определится в матче между Варварой Грачевой (Франция) и Александрой Соснович ("нейтральная"), который начнется 30 июня ориентировочно в 15:00 по киевскому времени.

Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (3:6, 1:6)

Встреча продолжалась 1 час и 3 минуты.

Также на лондонский корт выйдут Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.