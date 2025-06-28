Вторая ракетка Украины в инстаграме опубликовала видео с тренировки перед турниром. Видно, что Марта решительно настроена побеждать на Уимблдоне, сообщает 24 канал.

Читайте также Победительница AO, свадьба на Кипре и мама пушистого друга: что известно о теннисистке Марте Костюк

Костюк на тренировке

Звездная Марта Костюк поделилась эффектным видео с тренировки. Украинская теннисистка проводит подготовку к Уимблдону-2025 на травяном корте.

На кадрах тренировки можно увидеть над чем работает спортсменка. Видно, что Марта Костюк активно отрабатывает удары. При этом украинская теннисистка демонстрирует хорошую скорость силу и координацию.

Марта Костюк тренируется перед Уимблдоном: смотрите видео

Напомним, что Уимблдон 2025 года стартует 30 июня и продлится до 13 июля. В первом матче главного травяного турнира сезона Марта Костюк сыграет против Вероники Эрьявец из Словении.

Ранее Марта Костюк поделилась кадрами с вайбовой фотосессии. Пару второй ракетке Украины составила Ева Лис, теннисистка украинского происхождения.