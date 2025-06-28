Друга ракетка України в інстаграмі опублікувала відео з тренування перед турніром. Видно, що Марта рішуче налаштована перемагати на Вімблдоні, повідомляє 24 канал.

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Костюк на тренуванні

Зіркова Марта Костюк поділилась ефектним відео з тренування. Українська тенісистка проводить підготовку до Вімблдону-2025 на трав'яному корті.

На кадрах тренування можна побачити над чим працює спортсменка. Видно, що Марта Костюк активно відпрацьовує удари. При цьому українська тенісистка демонструє хорошу швидкість силу та координацію.

Марта Костюк тренується перед Вімблдоном: дивіться відео

Нагадаємо, що Вімблдон 2025 року стартує 30 червня та триватиме до 13 липня. У першому матчі головного трав'яного турніру сезону Марта Костюк зіграє проти Вероніки Ер'явець зі Словенії.

Раніше Марта Костюк поділилась кадрами з вайбової фотосесії. Пару другій ракетці України склала Єва Лис, тенісистка українського походження.