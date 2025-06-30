Еліна Світоліна є однією із чотирьох тенісисток, які представляють Україну в основній сітці Вімлдону-2025. У першому раунді одеситка зустрілась із 75-ю ракеткою світу, повідомляє 24 Канал.

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Як закінчився матч Еліни Світоліної на старті Вімблдону-2025

У минулому Світоліна та Бондар перетинались на тенісному корті на Відкритому чемпіонаті Франції 28 травня 2025 року. Тоді Еліна у двох сетах "закрила" суперницю із Угорщини (6:7, 5:7).

На старті матчу обидві тенісистки обмінялись геймами на своїх подачах 1:1. Після чого Світоліна взяла три гейми поспіль та довела рахунок до 1:4. Еліна не розгубила перевагу, за те віддала угорці два гейми на її подачі. Перший сет закінчився перемогою української тенісистки 3:6.

Другу партію Світоліна розпочала мегавпевнено, взявши два гейми на подачі Бондар – 0:4. П'ятий гейм став першим виграним для Анни у другому сеті 1:4. Але у двох наступних Світоліна довела матч до переможного 1:6.

Еліна Світоліна впевнено пробилась до наступного раунду Вімблдону-2025. Наступна суперниця першої ракетки України визначиться у матчі між Варварою Грачовою (Франція) та Олександрою Соснович ("нейтральна"), який розпочнеться 30 червня орієнтовно о 15:00 за київським часом.

Анна Бондар (Угорщина) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (3:6, 1:6)

Зустріч тривала 1 годину та 3 хвилини.

Також на лондонський корт вийдуть Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.