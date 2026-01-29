"Ужасная и страшная жизнь": Свитолина рассказала миру правду о ситуации в Украине
- Элина Свитолина использует международные соревнования, чтобы привлечь внимание к ситуации в Украине и поддерживает соотечественников через различные инициативы.
- На Australian Open Свитолина дошла до полуфинала, победив нескольких сильных соперниц, включая двух россиянок и третью ракетку мира Коко Гофф.
Элина Свитолина, как и большинство украинских спортсменов, использует участие в международных соревнованиях для донесения месседжей об Украине. После полуфинала Australian Open теннисистка напомнила о том, что происходит на ее Родине.
Свитолина вспомнила о страданиях соотечественников, вызванные российско-украинской войной, во время пресс-конференции, обнародованной на ютуб-канале Australian Open. А также рассказала, как связь с людьми дома помогает им достигать большего.
Смотрите также Свитолина уступила в полуфинале Australian Open первой ракетке мира
Что сказала Свитолина об Украине?
Элина заявила, что люди в Украине живут действительно ужасной и страшной жизнью. На этом фоне ей не на что жаловаться из-за поражений в спорте.
Просыпаясь утром, Свитолина читает ужасные новости из родной страны. Но то, что украинцы смотрят ее матчи и пишут положительные комментарии, дает ей заряд эмоций.
Теннисистка также рассказала о том, как поддерживает связь с людьми в Украине и помогает им преодолевать трудности.
Я смогла отправить небольшие месседжи Украине. Я стараюсь делать то, что в моих силах, для них. Это может быть через мой фонд или через платформы для сбора средств, различными способами. Но для меня это важно, потому что когда я возвращаюсь в Украину, то вижу, что люди действительно застряли в рутине. Это мрачные, серые дни с большим количеством негатива. Спорт в Украине действительно объединяет нас как народ. Думаю, что это очень нужно нашей стране,
– сказала полуфиналистка Australian Open.
Как Свитолина выступила на Australian Open?
- Элина провела очень сильный турнир, впервые за свою карьеру дойдя в Австралии до полуфинала, да еще и не проиграв по дороге ни одного сета.
- Украинка последовательно выбила двух представительниц России в "нейтральном" статусе, а также обыграла третью ракетку мира Коко Гофф.
- Непреодолимым барьером оказалась лидер мирового рейтинга Арина Соболенко.
- По подсчетам портала Live-Tennis, уже на следующей неделе Свитолина вернется в топ-10 в мире.