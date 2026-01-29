"Ужасная и страшная жизнь": Свитолина рассказала миру правду о ситуации в Украине

Элина Свитолина, как и большинство украинских спортсменов, использует участие в международных соревнованиях для донесения месседжей об Украине. После полуфинала Australian Open теннисистка напомнила о том, что происходит на ее Родине.

Свитолина вспомнила о страданиях соотечественников, вызванные российско-украинской войной, во время пресс-конференции, обнародованной на ютуб-канале Australian Open. А также рассказала, как связь с людьми дома помогает им достигать большего.

Что сказала Свитолина об Украине?

Элина заявила, что люди в Украине живут действительно ужасной и страшной жизнью. На этом фоне ей не на что жаловаться из-за поражений в спорте.

Просыпаясь утром, Свитолина читает ужасные новости из родной страны. Но то, что украинцы смотрят ее матчи и пишут положительные комментарии, дает ей заряд эмоций.

Теннисистка также рассказала о том, как поддерживает связь с людьми в Украине и помогает им преодолевать трудности.

Я смогла отправить небольшие месседжи Украине. Я стараюсь делать то, что в моих силах, для них. Это может быть через мой фонд или через платформы для сбора средств, различными способами. Но для меня это важно, потому что когда я возвращаюсь в Украину, то вижу, что люди действительно застряли в рутине. Это мрачные, серые дни с большим количеством негатива. Спорт в Украине действительно объединяет нас как народ. Думаю, что это очень нужно нашей стране,

– сказала полуфиналистка Australian Open.

Как Свитолина выступила на Australian Open?