Одесситка Элина Свитолина сумела достичь крутого успеха в своей тренерской карьере. Предлагаем вам наиболее интересные факты из биографии девушки.

В пятницу, 12 сентября, свой день рождения отмечает одна из лучших спортсменок в истории Украины Элина Свитолина. Известной теннисистке исполняется 31 год. 24 Канал решил собрать 10 самых интересных фактов об Элине.

По теме Спортсмены, которые стали лицом и символом Украины за время независимости

Родилась в спортивной семье

Элина родилась в Одессе в семье спортсменов. Отец занимался борьбой, тогда как мама – греблей. А вот ее старший брат увлекался теннисом и ему в конце концов удалось затянуть сестру в этот вид спорта.

В 12 лет Свитолину на одном из турниров заметил бизнесмен Юрий Сапронов. Он решил инвестировать в ее карьеру и стал спонсором Элины. Уже через год она переехала в Харьков, где продолжила свой путь к успеху.

Топ-тройка рейтинга WTA

Карьера Свитолиной развивалась очень стремительно. Украинке покорилась победа на юношеском турнире Ролан Гаррос в 2009-м, после чего она начала зажигать на взрослом уровне.

В конце концов именно Элина стала первой украинкой, которой удалось заскочить в топ-тройку мирового рейтинга. Это произошло в 2017 году, когда Свитолина выиграла аж три турнира категории WTA1000.

Досталась трех полуфиналов Grand Slam

Позже Сви покорились три полуфинала турниров категории Grand Slam. В 2019 году девушка покорила эту планку на Уимблдоне и US Open, а уже в 2023-м снова остановилась в шаге от финала английского соревнования.

Особенно ценным является последний полуфинал, ведь его Свитолина достигла уже после рождения ребенка. Таким образом, Элина вошла в список из менее чем 10-ти теннисисток, которым после декрета удалось добраться до полуфинала турнира Grand Slam.



Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой в истории Украины / фото Getty Images

Единственная победительница WTA Finals

Самый громкий успех покорился Свитолиной в 2018 году. Благодаря месту в топ-8 рейтинга WTA украинка получила возможность сыграть на традиционном Итоговом турнире WTA в декабре.

В нем Элина не считалась фавориткой, но ей удалось получить трофей в финале против Слоан Стивенс. Это пока единственный случай триумфа украинки на таком уровне. Более того, за год Сви могла даже защитить трофей, но уступила Эшли Барти.

Олимпийская медалистка

Еще один уникальный рекорд Свитолиной для Украины произошел в 2021 году. Элина представляла нашу страну на Олимпийских играх в Токио и смогла завоевать награду.

Свитолина добралась до полуфинала, где уступила чешке Маркете Вондроушовой. Но в матче за "бронзу" Элина смогла сделать сенсацию и обыграть сильную представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Призовые и спонсоры

За свою карьеру Элина Свитолина заработала более 26 миллионов евро призовыми. Это делает ее одной из самых успешных теннисисток в истории. По этому показателю она входит в топ-15 мирового рейтинга.

Кроме того, украинка немало зарабатывает на спонсорских контрактах. Свитолина сотрудничает с такими брендами как Adidas, Hublot, Diadem, MacPaw и Новая Почта.

Читайте также Самый большой гонорар, топ-20 мира: сколько за свою карьеру заработала Свитолина

Звездный муж

Элина имеет стабильные отношения и счастливую семью. С 2016 по 2018 годы она встречалась с игроком в крикет Рисом Топли. Впрочем свою вторую половинку она нашла в 2019-м.

Будущим мужем Свитолиной стал французский теннисист Гаэль Монфис, который входит в топ-100 рейтинга ATP. Пара сыграла свадьбу в 2021 году, а Гаэль часто поддерживает Элину на трибунах.



Элина Свитолина с Гаэлем Монфисом / фото из инстаграма теннисистки

Беременность и начало войны

Свитолина с мужем живут во Франции и именно там родилась их дочь. 15 ноября 2022 года на свет появилась Скай Монфис, из-за чего украинке пришлось сделать паузу в карьере.

Более того, того же года потрясением для Элины стало начало полномасштабной войны в Украине. Девушка нелегко это пережила, ведь ее родственники находились на Родине. Несмотря на это теннисистка начала активно помогать ВСУ и информировать мир о террористических действиях россиян.

Помощь Украине

Также в 2022 году Свитолина стала одной из первых амбассадоров благотворительной платформы UNITED24. Спортсменка открыла программу Ukraine House.

Ее цель – собирать средства для восстановления разрушенных домов по всей Украине. Кроме того, Элина стала активно поддерживать добровольческий батальон "Хартия". Кроме того, Свитолина основала фонд для помощи землякам Elina Svitolina Foundation.



Свитолина заняла патриотическую позицию во время войны / фото Getty Images

Не жмет руку россиянам

Также украинка присоединилась к бойкоту спортсменов из России и Украины. Девушка вынуждена играть против "нейтральных" теннисисток, но она показательно отказывается пожимать им руки.

Однажды после поединка с Викторией Азаренко Элину освистала публика. Однако позже она объяснила, что бойкот продлится до окончания боевых действий в ее стране.